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    Активистку из Белоруссии Яну Пинчук этапировали из Петербурга на родину. Ей грозит до 19 лет заключения

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    Активистку Яну Пинчук этапировали из России в Белоруссию, сообщил 9 августа телеграм-канал в поддержку девушки. «Фонтанке» эту информацию подтвердила ее адвокат Яна Беляева.

    На родине Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы. Её обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, создании экстремистского сообщества, призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики, незаконных действиях с персональными данными исполняющих служебный долг и клевете.

    В ноябре 2021 года Пинчук задержали в Петербурге. Власти Белоруссии припомнили ей администрирование протестного телеграм-канала и потребовали экстрадиции. В России девушка жила около четырёх лет. В феврале МВД отказало ей в предоставлении временного убежища, оспорить отказ в суде не удалось.

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