Строителей из КНДР хотят привлечь для восстановления ДНР

Власти Донецкой народной республики ведут переговоры с Пхеньяном о привлечении строителей из Северной Кореи для восстановления территории ДНР. Об этом в эфире «Смотрим.ру» во вторник, 9 августа, заявил глава ДНР Денис Пушилин.



Он отметил, что до введения санкций Северная Корея отправляла своих строителей в другие страны, «они показывают очень хороший результат». Пушилин также добавил, что первые группы строителей из КНДР должны прибыть в ближайшее время. «МИД работает с этим. В этом году уже должны начаться эти процессы», — сообщил глава ДНР.

