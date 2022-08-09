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    Строителей из КНДР хотят привлечь для восстановления ДНР

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    Власти Донецкой народной республики ведут переговоры с Пхеньяном о привлечении строителей из Северной Кореи для восстановления территории ДНР. Об этом в эфире «Смотрим.ру» во вторник, 9 августа, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Он отметил, что до введения санкций Северная Корея отправляла своих строителей в другие страны, «они показывают очень хороший результат». Пушилин также добавил, что первые группы строителей из КНДР должны прибыть в ближайшее время. «МИД работает с этим. В этом году уже должны начаться эти процессы», — сообщил глава ДНР.

    «Фонтанка» писала, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР в середине июля. Предполагается, что они будут торговать и сотрудничать. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что рабочие — строители из Северной Кореи производительнее российских. Также он назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным».

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