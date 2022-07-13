Северная Корея признала ДНР. Они будут торговать и сотрудничать

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.



«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал он в своем телеграм-канале.



По его словам, это решение «станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а двустороннее партнерство «увеличит географию торговли для предприятий наших государств».

