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    Боевые действия на Украине

    Северная Корея признала ДНР. Они будут торговать и сотрудничать

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    4 комментария

    Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал он в своем телеграм-канале.

    По его словам, это решение «станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а двустороннее партнерство «увеличит географию торговли для предприятий наших государств».

    При этом пока неясно, будет ли КНДР признавать Луганскую Народную Республику.

    В конце июня независимость ДНР и ЛНР решила признать Сирийская Арабская Республика. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Дамаском.

    Таким образом, суверенитет ДНР сейчас признают ЛНР, Россия, Сирия, КНДР, Абхазия и Южная Осетия.

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    Комментарии 4

    Cashmare13 Июл 2022 в 15:55
    а чойта кндр - народно-демократическая, а днр - просто народная, ась? переименовать по такому случаю. только кого из них обеих двоих
    +0-0
    Дежурный по объединению13 Июл 2022 в 15:54
    Забавно. Как торговать - так Корея, как Мариуполь восстанавливать - так Россия.
    +0-0
    Карабас Барабас13 Июл 2022 в 15:53
    Интересно, что мы предложили Киму в замен?
    А компания там шикарная подобралась, и Осетия и Сирия, прям мировая элита, только гопников Йеменских забыли упомянуть.
    +0-0
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