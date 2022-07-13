Северная Корея признала ДНР. Они будут торговать и сотрудничать

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, это решение «станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а двустороннее партнерство «увеличит географию торговли для предприятий наших государств».
При этом пока неясно, будет ли КНДР признавать Луганскую Народную Республику.
В конце июня независимость ДНР и ЛНР решила признать Сирийская Арабская Республика. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Дамаском.
Таким образом, суверенитет ДНР сейчас признают ЛНР, Россия, Сирия, КНДР, Абхазия и Южная Осетия.