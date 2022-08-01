Вице-премьер Хуснуллин: Рабочие — строители из Северной Кореи производительнее российских

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК, что рабочие — строители из Северной Кореи производительнее российских. Также он назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным».



Хуснуллин объяснил, что корейские плиточники работают в 2,5 раза быстрее российских. «Он один заменяет два — два с половиной плиточника российских. Вот это факт», — добавил он.



Россия исторически, по словам вице-премьера, ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов, не рассматривая более далекие рынки.

