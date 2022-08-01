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    Вице-премьер Хуснуллин: Рабочие — строители из Северной Кореи производительнее российских

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    Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в интервью РБК, что рабочие — строители из Северной Кореи производительнее российских. Также он назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным».

    Хуснуллин объяснил, что корейские плиточники работают в 2,5 раза быстрее российских. «Он один заменяет два — два с половиной плиточника российских. Вот это факт», — добавил он.

    Россия исторически, по словам вице-премьера, ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов, не рассматривая более далекие рынки.

    «Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — уточнил Хуснуллин.

    В середине июля Северная Корея признала Донецкую и Луганскую народные республики. Глава ДНР Денис Пушилин поручил министерству иностранных дел республики установить дипотношения с КНДР, в том числе для привлечения строителей.

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