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    КНДР признала ЛНР вслед за ДНР

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    Власти Северной Кореи вслед за Донецкой Народной Республикой признали независимость и Луганской. Об этом со ссылкой на посольство КНДР в среду, 13 июля, сообщает РИА Новости.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о признании КНДР независимости ДНР, назвав это событие «ещё одной победой нашей дипломатии».

    На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР помимо Северной Кореи официально признали два государства — члена ООН — Россия (21 февраля 2022 года) и Сирия (29 июня 2022 года), а также частично признанные государствами Абхазия и Южная Осетия. Все остальные страны — члены ООН продолжают считать контролируемую республиками Донбасса территорию частью Украины.

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