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    Спасатели потушили пожар на складе в промзоне Мурино

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    Крупное возгорание в складском помещении на территории промзоны в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировано. Огнём оказались повреждены 1,5 тыс. квадратных метров металлического ангара. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС в ночь на 9 августа сообщает областной портал 47news.

    По уточнённым данным, на месте происшествия работали 58 человек, задействованы были 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

    Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняет дознание МЧС Всеволожского района.

    «Фонтанка» писала, что столб чёрного дыма из-за пожара в Мурино, поднимавшийся выше новостроек, вечером 8 августа наблюдали из разных районов Петербурга. Жители ЖК в Красногвардейском районе жаловались на запах гари. Происшествием заинтересовались даже в Следственном комитете РФ.

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