Спасатели потушили пожар на складе в промзоне Мурино

Крупное возгорание в складском помещении на территории промзоны в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировано. Огнём оказались повреждены 1,5 тыс. квадратных метров металлического ангара. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС в ночь на 9 августа сообщает областной портал 47news.



По уточнённым данным, на месте происшествия работали 58 человек, задействованы были 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.



Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняет дознание МЧС Всеволожского района.

