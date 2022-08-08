Над Мурино поднялся чёрный дым. Его источник разглядели в промзоне

Столб чёрного дыма наблюдают над Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 8 августа.
Как пишут «Фонтанке» читатели, дым видно не только проезжающим по КАД вблизи Девяткино.
«Фонтанка.ру»
Его заметили с улицы Ольги Форш в Калининском районе Петербурга и жители многоэтажек в Красногвардейском районе.
«Предположительно, горит склад или промзона», — сообщают читатели.
Михаил Белов/«Фонтанка.ру»
В ГУ МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что пожар в Мурино тушат силами четырёх расчётов в составе 26 человек личного состава.