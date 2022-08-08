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    Над Мурино поднялся чёрный дым. Его источник разглядели в промзоне

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    4 комментария

    Столб чёрного дыма наблюдают над Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 8 августа.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
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    Как пишут «Фонтанке» читатели, дым видно не только проезжающим по КАД вблизи Девяткино.

    «Фонтанка.ру»

    Его заметили с улицы Ольги Форш в Калининском районе Петербурга и жители многоэтажек в Красногвардейском районе.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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    «Предположительно, горит склад или промзона», — сообщают читатели.

    Михаил Белов/«Фонтанка.ру»

    В ГУ МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что пожар в Мурино тушат силами четырёх расчётов в составе 26 человек личного состава.

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    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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