Дым от пожара в Мурино дошёл до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту пожара во Всеволожском районе Ленобласти. Там вечером 8 августа полыхает ангар с древесиной, кровля уже обрушилась.

Как сообщили в МЧС, в Мурино горит складское помещение, огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. У ангара из лёгких металлических конструкций обрушилась кровля.

Сведений о пострадавших на данный момент в ведомство не поступало. В тушении задействованы 45 человек.