Дым от пожара в Мурино дошёл до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту пожара во Всеволожском районе Ленобласти. Там вечером 8 августа полыхает ангар с древесиной, кровля уже обрушилась.
Как сообщили в МЧС, в Мурино горит складское помещение, огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. У ангара из лёгких металлических конструкций обрушилась кровля.
Сведений о пострадавших на данный момент в ведомство не поступало. В тушении задействованы 45 человек.
В администрации Муринского поселения 47news рассказали, что, по предварительным данным, загорелось деревообрабатывающее производство. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Председатель СКР Александр Бастрыкин ждёт доклада об обстоятельствах пожара в промзоне от и.о. руководителя следственного управления по Ленобласти Дмитрия Митяева.
Следственно-оперативная группа областного СК уже выехала в Мурино. По предварительной информации ведомства, там тушат склады со строительными материалами.
читатель Фонтанки Михаил
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