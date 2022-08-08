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    Дым от пожара в Мурино дошёл до Бастрыкина

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту пожара во Всеволожском районе Ленобласти. Там вечером 8 августа полыхает ангар с древесиной, кровля уже обрушилась.

    Фото: читательница Фонтанки Татьяна
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    Как сообщили в МЧС, в Мурино горит складское помещение, огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. У ангара из лёгких металлических конструкций обрушилась кровля.

    Сведений о пострадавших на данный момент в ведомство не поступало. В тушении задействованы 45 человек.

    В администрации Муринского поселения 47news рассказали, что, по предварительным данным, загорелось деревообрабатывающее производство. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

    Фото: читатель Фонтанки
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    Председатель СКР Александр Бастрыкин ждёт доклада об обстоятельствах пожара в промзоне от и.о. руководителя следственного управления по Ленобласти Дмитрия Митяева.

    Следственно-оперативная группа областного СК уже выехала в Мурино. По предварительной информации ведомства, там тушат склады со строительными материалами.

    читатель Фонтанки Михаил

    Столб чёрного дыма, который поднимается выше новостроек, наблюдают из разных районов Петербурга. Жители ЖК в Красногвардейском районе жалуются на запах гари.

    Фото: читательница Фонтанки Татьяна
    Фото: читатель Фонтанки

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