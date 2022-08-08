Россия пока не будет пускать американских инспекторов на свои объекты в рамках ДСНВ

Россия проинформировала США о том, что из-за санкций временно выводит свои объекты из инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом 8 августа сообщает МИД РФ.
Москва объясняет это «упорным стремлением» Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, «которые не учитывают существующие реалии», создают для США «односторонние преимущества» и «фактически лишают» Россию права на проведение инспекций в Америке.
В МИД пояснили, что из-за авиационных ограничений между РФ, Вашингтоном и его союзниками российские инспекторы просто не смогут прилететь в США. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется». Еще одна причина — ужесточение визового режима в транзитных странах, через которые могут поехать представители делегации РФ.
«Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер. Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ», — добавили в МИД РФ и подчеркнули, что инспекционная деятельность будет возобновлена, когда сторонам удастся решить указанные проблемы.
Ранее в США заявили о желании подписать с Россией новый договор по ядерному оружию. Президент Джо Байден также выразил готовность оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году Договор о СНВ-3.