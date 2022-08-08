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    Россия пока не будет пускать американских инспекторов на свои объекты в рамках ДСНВ

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    Россия проинформировала США о том, что из-за санкций временно выводит свои объекты из инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом 8 августа сообщает МИД РФ.

    Москва объясняет это «упорным стремлением» Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, «которые не учитывают существующие реалии», создают для США «односторонние преимущества» и «фактически лишают» Россию права на проведение инспекций в Америке.

    В МИД пояснили, что из-за авиационных ограничений между РФ, Вашингтоном и его союзниками российские инспекторы просто не смогут прилететь в США. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется». Еще одна причина — ужесточение визового режима в транзитных странах, через которые могут поехать представители делегации РФ.

    «Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер. Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ», — добавили в МИД РФ и подчеркнули, что инспекционная деятельность будет возобновлена, когда сторонам удастся решить указанные проблемы.

    Ранее в США заявили о желании подписать с Россией новый договор по ядерному оружию. Президент Джо Байден также выразил готовность оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году Договор о СНВ-3.

    Договор о СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2026 года.

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