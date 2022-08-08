Россия пока не будет пускать американских инспекторов на свои объекты в рамках ДСНВ

Россия проинформировала США о том, что из-за санкций временно выводит свои объекты из инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом 8 августа сообщает МИД РФ.



Москва объясняет это «упорным стремлением» Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, «которые не учитывают существующие реалии», создают для США «односторонние преимущества» и «фактически лишают» Россию права на проведение инспекций в Америке.

