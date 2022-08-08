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    Боевые действия на Украине

    «А уже не надо». Покупатель отказался от украинского зерна, которое первым вышло из Одессы

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    Покупатель в Ливане отказался от закупки украинского зерна, которое шло из одесского порта на сухогрузе Razoni. Об этом 8 августа сообщило украинское посольство в Бейруте.

    По данным диппредставительства, решение связано с задержкой поставок более чем на пять месяцев. Теперь поставщику придется искать нового покупателя в Ливане или другой стране.

    Днем агентство ТАСС со ссылкой на источник также писало, что ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы, из-за чего судно изменило курс и не стало заходить в порт Триполи.

    Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном, вышедшим с грузом зерновых с Украины в рамках «продуктовой сделки». Он покинул порт Одессы 1 августа и спустя несколько дней был досмотрен сотрудниками стамбульского Совместного координационного центра при входе в пролив Босфор.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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