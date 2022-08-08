«А уже не надо». Покупатель отказался от украинского зерна, которое первым вышло из Одессы

Покупатель в Ливане отказался от закупки украинского зерна, которое шло из одесского порта на сухогрузе Razoni. Об этом 8 августа сообщило украинское посольство в Бейруте.



По данным диппредставительства, решение связано с задержкой поставок более чем на пять месяцев. Теперь поставщику придется искать нового покупателя в Ливане или другой стране.



Днем агентство ТАСС со ссылкой на источник также писало, что ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы, из-за чего судно изменило курс и не стало заходить в порт Триполи.

