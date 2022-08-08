Путин наградил посла в Польше, которого облили краской

Посол России в Польше Сергей Андреев награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ 8 августа подписал президент Владимир Путин.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», — говорится в документе.
Напомним, что в середине июля польская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Андреева. В День Победы, 9 мая, посла облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов, а также преграждали дорогу. Ему пришлось уходить в сопровождении полиции.