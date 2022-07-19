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    Нападение на российского посла в Польше в День Победы стало уголовным делом

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    В Польше возбудили уголовное дело о нападении на российского посла в День Победы в Варшаве. Об этом РИА Новости 19 июля рассказал сам пострадавший, Сергей Андреев, сославшись на польскую прокуратуру.

    По его словам, дело возбуждено по статье 136 УК страны — она касается нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

    Польская прокуратура вела проверку этой истории два месяца, а полиция Варшавы нарушений в действиях своих сотрудников не увидела.

    Как писала «Фонтанка», посла облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских воинов, а также преграждали дорогу. Ему пришлось уходить в сопровождении полиции.

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