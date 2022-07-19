Нападение на российского посла в Польше в День Победы стало уголовным делом

В Польше возбудили уголовное дело о нападении на российского посла в День Победы в Варшаве. Об этом РИА Новости 19 июля рассказал сам пострадавший, Сергей Андреев, сославшись на польскую прокуратуру.



По его словам, дело возбуждено по статье 136 УК страны — она касается нападения на аккредитованного дипломатического представителя. Нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.



Польская прокуратура вела проверку этой истории два месяца, а полиция Варшавы нарушений в действиях своих сотрудников не увидела.

