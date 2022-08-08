Суд в Петербурге запретил документальный фильм проекта Baza о Тесаке

Петроградский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о признании документального фильма про националиста Максима Марцинкевича (Тесака) от проекта Baza запрещенным к распространению в РФ. Об этом 8 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В ходе проверки было установлено, что видеоматериал «Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza» оправдывает убийства граждан РФ и иностранцев, отличающихся по расовым и национальным признакам. Суд требования административного иска удовлетворил.

