Суд в Петербурге запретил документальный фильм проекта Baza о Тесаке

Петроградский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о признании документального фильма про националиста Максима Марцинкевича (Тесака) от проекта Baza запрещенным к распространению в РФ. Об этом 8 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В ходе проверки было установлено, что видеоматериал «Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza» оправдывает убийства граждан РФ и иностранцев, отличающихся по расовым и национальным признакам. Суд требования административного иска удовлетворил.
В конце июля суд в Москве огласил приговор двум соратникам Тесака по делу об убийстве двух человек (уроженцев Дагестана и Таджикистана) в парке Лосиный остров в Подмосковье. Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима (на момент приговора уже отбывал наказание за попытку убийства офицера ФСБ). А Максима Аристархова приговорили к 16 годам колонии строгого режима.