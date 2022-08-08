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    Суд в Петербурге запретил документальный фильм проекта Baza о Тесаке

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    Петроградский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о признании документального фильма про националиста Максима Марцинкевича (Тесака) от проекта Baza запрещенным к распространению в РФ. Об этом 8 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В ходе проверки было установлено, что видеоматериал «Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza» оправдывает убийства граждан РФ и иностранцев, отличающихся по расовым и национальным признакам. Суд требования административного иска удовлетворил.

    В конце июля суд в Москве огласил приговор двум соратникам Тесака по делу об убийстве двух человек (уроженцев Дагестана и Таджикистана) в парке Лосиный остров в Подмосковье. Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима (на момент приговора уже отбывал наказание за попытку убийства офицера ФСБ). А Максима Аристархова приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали, и требуют возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007 и 2014 годах.

    Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

    * Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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