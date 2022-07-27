Фигурант «дела Тесака» об убийстве двух мигрантов получил 16 лет строгого режима

Мытищинский суд Московской области признал виновным в убийстве двух лиц по мотивам национальной вражды и ненависти Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в апреле 2007 года Аристархов вступил в «Формат 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. ред.). Его привлекли к совершению жестокого и циничного убийства двух человек — уроженцев Дагестана и Таджикистана. Аристархов должен был снять процесс на видео, а после смонтировать и выложить готовый ролик в интернет. На молодом человеке была также подготовка места преступления.