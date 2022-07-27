Фигурант «дела Тесака» об убийстве двух мигрантов получил 16 лет строгого режима

Мытищинский суд Московской области признал виновным в убийстве двух лиц по мотивам национальной вражды и ненависти Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что в апреле 2007 года Аристархов вступил в «Формат 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. ред.). Его привлекли к совершению жестокого и циничного убийства двух человек — уроженцев Дагестана и Таджикистана. Аристархов должен был снять процесс на видео, а после смонтировать и выложить готовый ролик в интернет. На молодом человеке была также подготовка места преступления.
Жертв нашли среди трудовых мигрантов. Им бритоголовые якобы предложили поучаствовать в постановочной съемке и вывезли в нацпарк «Лосиный остров», где совершили убийство с особой жестокостью.
Дело Аристархова было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Аристархова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.