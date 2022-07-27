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    Фигурант «дела Тесака» об убийстве двух мигрантов получил 16 лет строгого режима

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    Мытищинский суд Московской области признал виновным в убийстве двух лиц по мотивам национальной вражды и ненависти Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    Судом установлено, что в апреле 2007 года Аристархов вступил в «Формат 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. ред.). Его привлекли к совершению жестокого и циничного убийства двух человек — уроженцев Дагестана и Таджикистана. Аристархов должен был снять процесс на видео, а после смонтировать и выложить готовый ролик в интернет. На молодом человеке была также подготовка места преступления.

    Жертв нашли среди трудовых мигрантов. Им бритоголовые якобы предложили поучаствовать в постановочной съемке и вывезли в нацпарк «Лосиный остров», где совершили убийство с особой жестокостью.

    Дело Аристархова было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Аристархова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    * Организация признана экстремистской и запрещена в России.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали и требуют возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

    Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

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