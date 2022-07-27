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    Еще один фигурант «дела Тесака» услышал приговор, но для него изменится лишь срок

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    Мытищинский городской суд огласил приговор в отношении Сергея Маршакова — соратника националиста Максима Марцинкевича. Фигурант получил 17 лет колонии строгого режима за убийство двух человек в парке Лосиный остров в Подмосковье, пишет 27 июля ТАСС.

    По данным информагентства, решение суда было озвучено еще 8 июля, однако об этом стало известно лишь сейчас.

    По этому же делу приговор ранее услышал Максим Аристархов. Он получил 16 лет колонии строгого режима. Следствие считает, что они вместе с Маршаковым в апреле 2007 года участвовали в убийстве двух человек вблизи Королева — уроженцев Дагестана и Таджикистана. Видеозапись этого преступления была выложена в Сети. Марцинкевич был одним из тех, кто принимал участие в убийстве. Дело Аристархова было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием.

    Маршакова на суд доставили уже из мест лишения свободы. В 2011 году он был приговорен к 16 годам колонии за попытку убийства офицера ФСБ.

    Тело Максима Марцинкевича (Тесака) было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли две предсмертные записки, третью позднее обнаружили во рту покойного. В ней он сообщал, что убийства, в которых его обвиняют, он не совершал, а соратников оговорил. Близкие Марцинкевича уверены, что перед смертью его жестоко пытали и требуют возбуждения уголовного дела.

    Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

    Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18»* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

    * Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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