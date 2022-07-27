Еще один фигурант «дела Тесака» услышал приговор, но для него изменится лишь срок

Мытищинский городской суд огласил приговор в отношении Сергея Маршакова — соратника националиста Максима Марцинкевича. Фигурант получил 17 лет колонии строгого режима за убийство двух человек в парке Лосиный остров в Подмосковье, пишет 27 июля ТАСС.



По данным информагентства, решение суда было озвучено еще 8 июля, однако об этом стало известно лишь сейчас.



По этому же делу приговор ранее услышал Максим Аристархов. Он получил 16 лет колонии строгого режима. Следствие считает, что они вместе с Маршаковым в апреле 2007 года участвовали в убийстве двух человек вблизи Королева — уроженцев Дагестана и Таджикистана. Видеозапись этого преступления была выложена в Сети. Марцинкевич был одним из тех, кто принимал участие в убийстве. Дело Аристархова было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием.

