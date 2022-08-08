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    «Все, кому положено». Зенитовцы получили Fan ID

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    Футболисты и сотрудники петербургского «Зенита» получили «паспорта болельщиков», проблем с этим не возникло. Об этом 8 августа заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

    «Все, кому положено в клубе, — игроки, тренеры, врачи и администрация — оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

    Fan ID понадобится зенитовцам уже 28 августа для прохода на стадион в Екатеринбурге на матч с «Уралом». Помимо уральской столицы «паспорта болельщиков» действуют в Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде. В остальных городах их введение намечено на вторую половину сезона.

    «Фонтанка» писала, что против Fan ID выступили фанатские движения почти всех клубов РПЛ, в том числе и «Зенита». Нововведение уже привело к обрушению посещаемости матчей в первых турах чемпионата страны. Подробнее читайте здесь.

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