Смольный закупает новую партию автобусов. Белорусы скинули четверть от стартовой цены

Белорусский завод МАЗ в шаге от очередной победы в конкурсе на поставку в Петербург новых автобусов. В его заявке самая низкая цена.
Начальная цена на торгах — 303 млн рублей за 15 дизельных автобусов. Как стало известно «Фонтанке», на конкурсе ГУП «Пассажиравтотранс» ценовое предложение белорусского завода МАЗ составило 227,5 млн рублей. Его ближайшими конкурентами оказались НеФАЗ и ЛиАЗ. Их ценовые предложения были очень близки к белорусской заявке, но все же чуть выше, рассказал «Фонтанке» источник в отрасли, знакомый с ходом конкурса.
В открытом доступе уже опубликованы результаты сопоставления заявок, однако в них названия участников зашифрованы номерами. Окончательно итоги конкурса планируется подвести 10 августа.
Ранее МАЗ уже поставил несколько партий новых автобусов, причем к автобусам, которые работают на газе, возникали вопросы — у двух из них произошли возгорания в моторном отсеке.
Причины происшествий выясняла комиссия с участием представителей МАЗа. Завод объяснил, что предположительно пожары произошли вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. Непосредственной причиной называют течь гидравлической жидкости из фланцев гидропривода. По словам производителя, есть вероятность, что из-за санкций и разрыва логистических цепочек привычные комплектующие были заменены. В петербургском парке уже осмотрели машины и решили, что так и есть. Теперь подвижной состав пройдет повторный аудит.
О том, что пожары в автобусах не представляют серьезной проблемы, публично уже поспешил заявить президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.