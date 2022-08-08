Смольный закупает новую партию автобусов. Белорусы скинули четверть от стартовой цены

Белорусский завод МАЗ в шаге от очередной победы в конкурсе на поставку в Петербург новых автобусов. В его заявке самая низкая цена.

Начальная цена на торгах — 303 млн рублей за 15 дизельных автобусов. Как стало известно «Фонтанке», на конкурсе ГУП «Пассажиравтотранс» ценовое предложение белорусского завода МАЗ составило 227,5 млн рублей. Его ближайшими конкурентами оказались НеФАЗ и ЛиАЗ. Их ценовые предложения были очень близки к белорусской заявке, но все же чуть выше, рассказал «Фонтанке» источник в отрасли, знакомый с ходом конкурса.