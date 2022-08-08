Миллиардера Редькина приговорили к 9 месяцам ограничения свободы за случайное убийство на охоте

Экс-депутата Законодательного собрания Камчатского края и миллиардера Игоря Редькина приговорили к 9 месяцам ограничения свободы за случайное убийство человека во время охоты. Об этом 8 августа сообщил региональный СК.
«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновский Усть-Большерецкого района (ч.1 ст. 109 УК РФ), а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
Бизнесмен Редькин заявлял, что стал невольным участником трагедии. 2 августа он узнал, что на свалке в поселке Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин взял в руки ружье и выстрелил, чтобы отпугнуть зверя, но попал в 30-летнего мужчину, который скончался в больнице.