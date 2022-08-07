Al Jazeera: Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной сорвано

В зоне палестино-израильского конфликта сорвано установление режима прекращения огня из-за требований радикальной группировка «Исламский джихад». Об этом вечером 7 августа сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

По данным телеканала, «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли гаранта, ряд гарантий в отношении заключенных и прекращения агрессии со стороны Израиля.



Накануне стало известно, что Палестина и Израиль согласились на предложенное Египтом перемирие. Оно должно было вступить в силу 7 августа в 20:00 по местному времени.

