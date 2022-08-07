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    Al Jazeera: Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной сорвано

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    В зоне палестино-израильского конфликта сорвано установление режима прекращения огня из-за требований радикальной группировка «Исламский джихад». Об этом вечером 7 августа сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По данным телеканала, «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли гаранта, ряд гарантий в отношении заключенных и прекращения агрессии со стороны Израиля.

    Накануне стало известно, что Палестина и Израиль согласились на предложенное Египтом перемирие. Оно должно было вступить в силу 7 августа в 20:00 по местному времени.

    5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Во время атаки был убит один из исламских командиров и, по сообщениям региональных СМИ, еще не менее 15 человек, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.

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