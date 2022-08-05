Операция «Рассвет». Израиль нанес удар по сектору Газа

Тем временем палестинский «Исламский джихад» сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. По данным канала Al-Jazeera , жертвой атаки стал командующий «Бригадой Аль-Кудс» (военным крылом группировки) в северной части анклава Тайсир аль-Джабари. Эту информацию подтвердил представитель группировки.

«ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] разрешает опубликовать название операции — «Рассвет», которая проводится против террористических целей палестинской группировки «Исламский джихад», — сказано в сообщении.

Израильская армия начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом 5 августа говорится на сайте военного ведомства.

В Минздраве анклава заявили, что число жертв авиаудара выросло до семи, в том числе погибла пятилетняя девочка. Еще 19 получили ранения.



«Не сразу было ясно, на что нацелен Израиль и насколько обострится ситуация. Многочисленные взрывы были слышны и видны по всей Газе. Было слышно, как над осажденной территорией зависли израильские разведывательные беспилотники», — сообщает Al-Jazeera.



Израильской операции предшествовали несколько дней напряженности в регионе. В частности, СМИ пишут о задержании одного из лидеров «Исламского джихада» Бассама ас-Саади.

