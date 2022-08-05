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    Операция «Рассвет». Израиль нанес удар по сектору Газа

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    Израильская армия начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом 5 августа говорится на сайте военного ведомства.

    «ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] разрешает опубликовать название операции — «Рассвет», которая проводится против террористических целей палестинской группировки «Исламский джихад», — сказано в сообщении.

    Тем временем палестинский «Исламский джихад» сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. По данным канала Al-Jazeera, жертвой атаки стал командующий «Бригадой Аль-Кудс» (военным крылом группировки) в северной части анклава Тайсир аль-Джабари. Эту информацию подтвердил представитель группировки.

    В Минздраве анклава заявили, что число жертв авиаудара выросло до семи, в том числе погибла пятилетняя девочка. Еще 19 получили ранения.

    «Не сразу было ясно, на что нацелен Израиль и насколько обострится ситуация. Многочисленные взрывы были слышны и видны по всей Газе. Было слышно, как над осажденной территорией зависли израильские разведывательные беспилотники», — сообщает Al-Jazeera.

    Израильской операции предшествовали несколько дней напряженности в регионе. В частности, СМИ пишут о задержании одного из лидеров «Исламского джихада» Бассама ас-Саади.

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