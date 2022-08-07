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    Египет помогал. Израиль и Палестина договорились о перемирии

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    Палестина и Израиль согласились на предложенное Египтом перемирие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Оно вступит в силу воскресенье, 7 августа, в 20:00 по местному времени.

    5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Во время атаки был убит один из исламских командиров и, по сообщениям региональных СМИ, еще не менее 15 человек, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.

    Израильские военные проинформировали примерно о 80 ракетах, запущенных палестинской группировкой «Исламский джихад» из сектора Газа.

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