Палестина запустила десятки ракет из сектора Газа в сторону Израиля

По данным Армии обороны страны, более 30 снарядов не долетели до израильской территории и упали еще в самом секторе Газа сразу после запуска. 33 ракеты удалось сбить с помощью системы ПРО «Железный купол», а остальные 13 разорвались на территории Израиля, однако сообщений о пострадавших пока не поступало.

Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военной операцией. «На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны», — сообщили в пресс-службе главы военного ведомства.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Во время атаки был убит один из исламских командиров и, по сообщениям региональных СМИ, еще не менее 15 человек, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.