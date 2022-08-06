    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Палестина запустила десятки ракет из сектора Газа в сторону Израиля

    1318
    обсудить

    Израильские военные проинформировали примерно о 80 ракетах, запущенных палестинской группировкой «Исламский джихад» из сектора Газа вечером в пятницу, сообщили в израильском издании Haaretz 6 августа.

    По данным Армии обороны страны, более 30 снарядов не долетели до израильской территории и упали еще в самом секторе Газа сразу после запуска. 33 ракеты удалось сбить с помощью системы ПРО «Железный купол», а остальные 13 разорвались на территории Израиля, однако сообщений о пострадавших пока не поступало.

    Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военной операцией. «На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны», — сообщили в пресс-службе главы военного ведомства.

    5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Во время атаки был убит один из исламских командиров и, по сообщениям региональных СМИ, еще не менее 15 человек, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close