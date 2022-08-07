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    Некоторых работников так и не нашли. Число провалившихся в колодец в Москве достигло 13

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    Общее число рабочих, провалившихся в канализационный колодец на юго-востоке Москвы, достигло 13 человек. Об этом сообщили власти Москвы.

    Как уточнила 7 августа пресс-служба городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале, рабочие чистили водосток, когда на столицу обрушились «сверхинтенсивные осадки». Мужчин унесло потоками воды — пятеро смогли выбраться сами, еще пятерых подняли спасатели. Троих ищут.

    По данным московской прокуратуры, это мужчины 1999, 2001 и 2002 годов рождения. В мэрии уточнили, что это не их сотрудники, а специалисты частной подрядной организации — ООО «АкваТрейд», которые по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72к2.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в канализационный колодец на юго-востоке Москвы провалились рабочие. По данным телеканала «360», спасатели обследуют трубы в гидрокостюмах.

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