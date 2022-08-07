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    Спасатели ведут поиски. В Москве более 10 человек провалились в колодец

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    4 комментария

    Прокуратура города Москвы

    В канализационный колодец на юго-востоке Москвы провалились рабочие. Об этом 7 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

    По данным спасателей, около десяти человек работали на Краснодарской улице рядом с коллектором.

    «Извлечены живыми четыре человека. По уточненным данным, в колодец провалились до 12 рабочих. Ведутся поиски еще восьми человек», — рассказали агентству в МЧС.

    Как уточняет столичная прокуратура, рабочие работали в коллекторе и не смогли выбраться на поверхность. По данным телеканала «360», сейчас спасатели обследуют трубы в гидрокостюмах.

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