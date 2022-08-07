Миллиардер Дерипаска: Надо запретить и уничтожить все ядерное оружие

Ядерные арсеналы надо запретить и уничтожить, чтобы спасти цивилизацию, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Как написал предприниматель 7 августа в своём Telegram-канале, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия накануне прошёл незамеченным, несмотря на то, что «оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией».

«Сахаров и многие другие учёные последовательно пытались добиться решения этой проблемы, — заявил Дерипаска. — Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено».