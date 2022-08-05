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    Представитель российской делегации в ООН описал гипотетическую ситуацию применения ядерного оружия

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    Замруководителя делегации РФ в ООН Андрей Белоусов опроверг перевод ядерных сил страны в режим повышенной боеготовности. Он также уверяет, что применение таких сил на территории Украины невозможно.

    Белоусов, которого 5 августа цитирует «Коммерсантъ», ссылался в своем комментарии на российскую ядерную доктрину. «Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины», — сказал Белоусов.

    Он добавил, что применение ядерного оружия возможно только в том случае, если под угрозу будет поставлено существование России.

    Что касается режима повышенной боеготовности, то, по словам Белоусова, президент говорил лишь об особом режиме дежурства, что означает повышение бдительности.

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