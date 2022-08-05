Представитель российской делегации в ООН описал гипотетическую ситуацию применения ядерного оружия

Замруководителя делегации РФ в ООН Андрей Белоусов опроверг перевод ядерных сил страны в режим повышенной боеготовности. Он также уверяет, что применение таких сил на территории Украины невозможно.

Белоусов, которого 5 августа цитирует «Коммерсантъ», ссылался в своем комментарии на российскую ядерную доктрину. «Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины», — сказал Белоусов.