Ночной портье

Глубокая ночь. Заехавший только что гость спускается снова на стойку ресепшен моего отеля. Постоялец сообщает, что прямо перед его номером прогуливался абсолютно голый мужчина: «Он не пьян. У него стеклянный взгляд, мужчина спит стоя и разговаривает во сне». Владелец отеля «Гельвеция», автор книг «Записки отельера» Юнис Теймурханлы в качестве колумниста «Фонтанки» продолжает рассказы об особенностях своего бизнеса.

Другие гости, наблюдавшие эту картину во дворике гостиницы, замирают, видя в освещенном окне голого мужика, гуляющего по этажам и коридорам.

Охрана отеля, прибывшая немедленно, наблюдает уже несколько иную картину. Все тот же гость — по-прежнему голый, но в полном сознании — пытается попасть в свой номер. Он рассказывает, что с детства страдает сомнамбулизмом, или лунатизмом. Знает со слов близких, что во сне встает, передвигается и разговаривает. Но сам при этом ничего не помнит. «Но сейчас я уже проснулся и хочу попасть в свой номер. И я всегда сплю голый, да», — добавляет он для пущей убедительности. Помню, пару лет назад в отчете я читал, как с другим гостем случилась похожая история. Он вставал с кровати, сворачивал прикроватный коврик и прятал его в шкаф (об этом рапортовала горничная). Затем спускался в ресторан и просил поесть, бормотал, что голодный и что нельзя так обращаться с человеком. Через какое-то время постоялец внезапно «просыпался», извинялся перед персоналом и снова шел в номер.

Ночью в отеле, помимо ночных портье (администраторов), работает служба безопасности и рум-сервис (доставка еды в номер по специальному меню). В больших гостиницах выходят на дежурство ночные горничные и техники. Работать ночными портье любят студенты: днем они имеют возможность учиться, к тому же оплата ночных смен выше. Ну и наконец ночью нет начальства, меньше суеты и заездов. Всегда найдется часик-другой втайне посидеть в соцсетях, почитать книжку. Ну или под утро незаметно вздремнуть. Зачастую это тихое, а порой даже скучное время. В основном жалобы на шум от пьяных соседей, громкую музыку или бурный секс.

Портье сначала предпринимает попытку связаться по телефону с дебоширами. Если же гости отказываются соблюдать тишину, то в номер направляется сотрудник службы безопасности. Нередки и драки — из-за пьянства или ревности. Ночной портье должен быть готов вести задушевные беседы с самыми разными людьми и на самые разные темы. Недавно ночью к стойке подошел мужчина с улицы и долго рассказывал администратору, что его жена находится в этом отеле с другим. И нужно обязательно поймать обоих на месте измены и проучить. На разъяснения, что отель никогда не дает информации о своих гостях, ревнивый муж не реагировал. Он уходил и возвращался, снова и снова пытался рассказать печальную историю своей жизни, взывал к сочувствию и мужской солидарности, угрожал... Но продолжал терпеливо ждать супругу. И, к сожалению, дождался...

Частенько администратор сталкивается с настойчивой просьбой мужской части одиноких постояльцев помочь «организовать девушку» (в большинстве солидных отелей его ждет разочарование). Получив вежливый отказ администратора, гость принимается за дело сам. Если Интернет не помогает, он начинает усердно кокетничать уже с портье (а это, как правило, женский персонал). Сначала идут комплименты и уговоры, а позже звонки из номера с жалобами, что нет «ни газа, ни света, ни воды» и не могла бы портье сама подняться в номер и во всем убедиться.

На предложение отправить в номер сотрудника службы безопасности, чтобы проверить, что именно неисправно, все тут же начинает работать.

Особняком стоят случаи вызовов скорой помощи. И тут не до шуток: недавний приступ почечной колики у одного из постояльцев заставил пол-отеля проснуться от диких стонов и криков. Сердечные приступы, гипертонические кризы и обмороки у гостей случаются регулярно. А просьбы немедленно организовать таблетки из ближайшей аптеки звучат практически каждую ночь. К счастью, смерть или рождение постояльцев крайне редки, хотя и они бывают. Но в одном мы точно облегчили работу ночного персонала.

Несколько лет назад, взяв пример со многих европейских отелей, мы добавили в обычный набор мини-бара презервативы. Теперь никто второпях не выскакивает из номера и не бросается к первому попавшемуся на пути охраннику или официанту с просьбой: «Помоги, друг!»