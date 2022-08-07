La Repubblica: Чубайса выписали из больницы и отправили на реабилитацию

В Италии Анатолия Чубайса выписали из больницы. Теперь он отправится в Германию на реабилитацию. Об этом 6 августа сообщает итальянская газета La Repubblica.



Врачи считают, что причина ухудшения здоровья — синдром Гийена–Барре, а не отравление. Однако результатов токсикологического анализа еще нет.

По данным издания, курс реабилитации Чубайс будет проходить во Франкфурте.



Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Позднее появилась информация, что российские силовики проверяют бывшего спецпредставителя президента и его окружение на коррупцию.