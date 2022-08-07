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    La Repubblica: Чубайса выписали из больницы и отправили на реабилитацию

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    В Италии Анатолия Чубайса выписали из больницы. Теперь он отправится в Германию на реабилитацию. Об этом 6 августа сообщает итальянская газета La Repubblica.

    Врачи считают, что причина ухудшения здоровья — синдром Гийена–Барре, а не отравление. Однако результатов токсикологического анализа еще нет.

    По данным издания, курс реабилитации Чубайс будет проходить во Франкфурте.

    Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Позднее появилась информация, что российские силовики проверяют бывшего спецпредставителя президента и его окружение на коррупцию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выказал сочувствие и заявил, что Москва готова оказать помощь, если такой запрос поступит.

    Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции. Толчком также может послужить хирургическая операция или вакцинация.

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