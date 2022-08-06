Из-за острова на стрежень. Петербуржцы рассекали «простор речной волны» на Выборгской набережной

Видео читателя «Фонтанки» заставляет вспомнить известную песню про расписные острогрудые челны Стеньки Разина, которые выплывают на простор речной волны. Наш герой на своем «Мерседесе» буквально выплыл на Выборгскую набережную из под Кантемировского моста после сильного ливня днем 6 августа. Автомобиль практически превратился в катер и бороздил водную гладь на затопленной дороге.

В субботу город накрыло настоящее погодное бедствие: пришел обещанный ливень и ветер, которые принесли с собой сразу несколько городских развлечений. Пока одни смывались от дождя или дождем, другие буйством стихии наслаждались и даже не пытались от нее скрыться.

