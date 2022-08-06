Внезапный купальщик удивил собаку на канале Грибоедова

Нечего терять. Вероятно, с таким девизом вымокший под дождём прохожий, не раздеваясь, «щучкой» нырнул с Львиного моста в Петербурге 6 августа.



Заход в воду показал читатель «Фонтанки» Виталий. От продолжительного заплыва по каналу Грибоедова мужчина воздержался. В несколько гребков он доплыл до спуска с набережной и благополучно выбрался на берег.

С учётом интенсивности прошедшего в городе ливня, одежда мужчины едва ли стала менее сухой, чем была до этого. Желающих повторить трюк на видео не наблюдается, мокнущая на набережной собака энтузиазма также не проявила.