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    Внезапный купальщик удивил собаку на канале Грибоедова

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    Нечего терять. Вероятно, с таким девизом вымокший под дождём прохожий, не раздеваясь, «щучкой» нырнул с Львиного моста в Петербурге 6 августа.

    Заход в воду показал читатель «Фонтанки» Виталий. От продолжительного заплыва по каналу Грибоедова мужчина воздержался. В несколько гребков он доплыл до спуска с набережной и благополучно выбрался на берег.

    С учётом интенсивности прошедшего в городе ливня, одежда мужчины едва ли стала менее сухой, чем была до этого. Желающих повторить трюк на видео не наблюдается, мокнущая на набережной собака энтузиазма также не проявила.

    Ночью в канале Грибоедова тоже плескались. Молодой человек был менее внезапным и перед купанием снял верх, но заплыв едва не закончился для него фатально.

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