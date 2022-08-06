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    Разгорячённый пятницей ныряльщик остановил катер на канале Грибоедова

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    Жаркая погода и пятница затянули в воду купальщика в центре Петербурга. Глубина канала оказалась коварной, но неравнодушные горожане помогли мужчине продолжить заплыв — уже на катере.

    Видеозапись спасения 6 августа опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, в канале Грибоедова разгорячённый то ли погодой, то ли алкоголем молодой человек очутился в обуви и брюках.

    Плескаться «у берега» ему быстро наскучило. Шаг от стены, пара гребков — и гуляющие по набережной уже звонили в МЧС, предположив, что купальщик переоценил свои силы.

    Вывод, похоже, был обоснован. Голова над водой показывалась всё реже. Утонуть мужчине не дал проходивший мимо катер. Терпящему бедствие на воде сначала сбросили круг, а потом не без труда затащили на борт.

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