Непогода помешала летевшим в Петербург самолётам приземлиться в Пулково

Самолёт из Владикавказа опаздывает в Петербург вечером 6 августа. Над Ленинградской областью пилот оценил метеообстановку и направил борт ждать хорошей погоды туда, где поспокойнее, и он такой не один.
По данным онлайн-табло Пулково, в петербургском аэропорту рейс «Победы» DP 508 ждали в 17:35. Публичный веб-сервиса Flightradar24 показывает, что «Боинг» вылетел из Владикавказа, отклонился от маршрута над Тосненским районом Ленобласти и приземлился в Петрозаводске.
В авиакомпании «Фонтанке» подтвердили, что причиной для смены курса и ухода на запасной аэродром стала непогода.
Кроме самолёта из Владикавказа, в Пулково опаздывают три рейса из Москвы и один из Сочи, время ожидания от часа до четырёх.
Борт «России» FV 6234 из Самары, покружив над Новгородской областью, улетел на запасной аэродром в Петрозаводск. В авиакомпании подтвердили, что командир воздушного судна принял такое решение из-за метеоусловий.
В прогнозах у Петербурга на субботу гроза и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Он валит деревья на машины и провода и роняет на людей остановки.