Непогода помешала летевшим в Петербург самолётам приземлиться в Пулково

Самолёт из Владикавказа опаздывает в Петербург вечером 6 августа. Над Ленинградской областью пилот оценил метеообстановку и направил борт ждать хорошей погоды туда, где поспокойнее, и он такой не один.



По данным онлайн-табло Пулково, в петербургском аэропорту рейс «Победы» DP 508 ждали в 17:35. Публичный веб-сервиса Flightradar24 показывает, что «Боинг» вылетел из Владикавказа, отклонился от маршрута над Тосненским районом Ленобласти и приземлился в Петрозаводске.