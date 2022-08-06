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    Politico: Китай игнорирует многочисленные звонки из Пентагона на фоне учений возле Тайваня

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    Высшее военное командование КНР игнорирует многочисленные звонки из Пентагона. Попытки Вашингтона связаться с Пекином оказались безуспешными, пишет 6 августа Politico.

    По информации издания, военные КНР не позволяют связаться с ними министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марку Милли. Последние подобные контакты были 7 июля.

    Это происходит на фоне масштабных военных учений возле Тайваня. Ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

    Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

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