Politico: Китай игнорирует многочисленные звонки из Пентагона на фоне учений возле Тайваня

Высшее военное командование КНР игнорирует многочисленные звонки из Пентагона. Попытки Вашингтона связаться с Пекином оказались безуспешными, пишет 6 августа Politico.



По информации издания, военные КНР не позволяют связаться с ними министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марку Милли. Последние подобные контакты были 7 июля.



Это происходит на фоне масштабных военных учений возле Тайваня. Ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

