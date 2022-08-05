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    Защита Шевчука попросит проверить статью о дискредитации ВС РФ на соответствие Конституции

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    Защита лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука попросит суд города Уфы направить запрос в Конституционный суд РФ для проверки положений статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) на соответствие Конституции. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.

    Соответствующее ходатайство будет направлено на следующем заседании, которое пройдет 16 августа. В этом случае производство по административному правонарушению должно быть приостановлено до момента, пока Конституционный суд РФ не вынесет свое заключение.

    «[ВС РФ] может принять запрос суда — рассмотреть его по существу. Может вынести определение об отказе в рассмотрении этого дела», — добавил адвокат.

    Ранее адвокат Александр Передрук рассказал о «чудесном появлении» в деле Шевчука новых документов. Также суд в Уфе отказался переносить дело в Петербург.

    Юрию Шевчуку вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в Уфе, где он обратился к залу с речью о том, что такое Родина. Позже Шевчук рассказал о подробностях случившегося.

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