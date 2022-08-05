Защита Шевчука попросит проверить статью о дискредитации ВС РФ на соответствие Конституции

Защита лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука попросит суд города Уфы направить запрос в Конституционный суд РФ для проверки положений статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) на соответствие Конституции. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.



Соответствующее ходатайство будет направлено на следующем заседании, которое пройдет 16 августа. В этом случае производство по административному правонарушению должно быть приостановлено до момента, пока Конституционный суд РФ не вынесет свое заключение.

