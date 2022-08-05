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    «Питеравто»: Сгоревший МАЗ откатал три года и работал на дизеле

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    Автобус МАЗ, сгоревший утром в пятницу, 5 августа, на перекрестке улиц Кипренского и Связи в Петербурге, был выпущен в 2019 году и работал на дизеле, рассказали «Фонтанке» в компании «Питеравто», которая владела машиной.

    Это уже пятый пассажирский автобус, сгоревший с начала транспортной реформы. Ранее выгорели два МАЗа перевозчика «Домтрансавто» и два ЛиАЗ-5292 «Третьего парка».

    Но есть в этих ЧП одно важное отличие. Вспыхнувшие ранее лазурно-голубые машины были новыми, купленными специально под реформу, и работали на газомоторном топливе.

    На вопрос о том, как вышло, что вопреки реформе на улицах города оказался дизельный автобус, в «Питеравто» ответили, что все под контролем. Есть концепция по переходу на новый парк в рамках реформы, согласно которой в переходный период перевозчики могут пользоваться старой техникой, отметили в компании.

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