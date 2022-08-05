«Питеравто»: Сгоревший МАЗ откатал три года и работал на дизеле

Автобус МАЗ, сгоревший утром в пятницу, 5 августа, на перекрестке улиц Кипренского и Связи в Петербурге, был выпущен в 2019 году и работал на дизеле, рассказали «Фонтанке» в компании «Питеравто», которая владела машиной.



Это уже пятый пассажирский автобус, сгоревший с начала транспортной реформы. Ранее выгорели два МАЗа перевозчика «Домтрансавто» и два ЛиАЗ-5292 «Третьего парка».



Но есть в этих ЧП одно важное отличие. Вспыхнувшие ранее лазурно-голубые машины были новыми, купленными специально под реформу, и работали на газомоторном топливе.

