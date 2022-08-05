«Будет поставлен под сомнение». Песков рассказал о механизме по обмену задержанными между США и РФ

Механизм по обмену задержанными между Россией и США будет поставлен под сомнение, в случае если детали будут выноситься в публичную плоскость. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся, такую ошибку уже совершили американцы, они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, поэтому никаких комментариев давать не будем», — цитирует Пескова РИА Новости.

