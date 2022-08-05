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    В Кремле заявили, что следят за судьбой Винника в США

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    В Кремле следят за судьбой экстрадированного в США российского гражданина Александра Винника, сообщил журналистам в пятницу, 5 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот всё, что я могу сказать», — цитирует Пескова ТАСС. От дальнейших комментариев по этому поводу представитель Кремля отказался.

    «Фонтанка» писала, что Александр Винник был экстрадирован в США накануне. Из Греции его доставили в Бостон на частном самолёте, а затем перевезли служебным бортом в Сан-Франциско. В Штатах россиянину грозит до 50 лет лишения свободы по обвинению в создании преступной группировки и отмывании 4 млрд долларов.

    Винника задержали во время отдыха в Греции в 2017 году по запросу Интерпола. Его выдали Франции в 2020 году, где приговорили к 5 годам лишения свободы за отмывание средств. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $ 4 млрд. Генпрокуратура России направляла в Афины два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.

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