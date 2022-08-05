В Кремле заявили, что следят за судьбой Винника в США

В Кремле следят за судьбой экстрадированного в США российского гражданина Александра Винника, сообщил журналистам в пятницу, 5 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот всё, что я могу сказать», — цитирует Пескова ТАСС. От дальнейших комментариев по этому поводу представитель Кремля отказался.



«Фонтанка» писала, что Александр Винник был экстрадирован в США накануне. Из Греции его доставили в Бостон на частном самолёте, а затем перевезли служебным бортом в Сан-Франциско. В Штатах россиянину грозит до 50 лет лишения свободы по обвинению в создании преступной группировки и отмывании 4 млрд долларов.

