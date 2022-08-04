В МИД рассказали, зачем в России создадут дьюти-фри для иностранцев

Магазины беспошлинной торговли, открыть которые в Москве и Петербурге постановило российское правительство, иностранные дипломатические представительства просили сами. Об этом 4 августа рассказали «Фонтанке» в Управлении дипломатического корпуса при МИД РФ.



Их создадут, «всесторонне обеспечивая условия для их [зарубежных дипломатов] комфортной работы и жизни в Российской Федерации».



«Работа над этим постановлением велась на протяжении нескольких лет и инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику», — отметил и.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.

