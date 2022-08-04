В МИД рассказали, зачем в России создадут дьюти-фри для иностранцев

Магазины беспошлинной торговли, открыть которые в Москве и Петербурге постановило российское правительство, иностранные дипломатические представительства просили сами. Об этом 4 августа рассказали «Фонтанке» в Управлении дипломатического корпуса при МИД РФ.
Их создадут, «всесторонне обеспечивая условия для их [зарубежных дипломатов] комфортной работы и жизни в Российской Федерации».
«Работа над этим постановлением велась на протяжении нескольких лет и инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику», — отметил и.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.
Подобные магазины, сказал он, в том или ином виде существуют, в том числе, в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США (Нью-Йорк, Вашингтон), Швейцарии.
Кроме того, отметил Вячеслав Фатин, эти дьюти-фри-шопы не нужно путать с «Березками» советских времен, поскольку посещать их смогут только иностранные дипломаты, консулы и их семьи.
О том, что в Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов и членов их семей, стало известно накануне. На входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. Подробнее о том, как они будут работать, и в чем их отличие от советских «Березок», читайте в материале «Фонтанки».