Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган в Сочи

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, проведут встречу в Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем будут говорить лидеры государств.

«Различные измерения наших двусторонних отношений: это и торгово-экономическое взаимодействие, это обсуждение региональных конфликтов, конечно, и обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).