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    Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган в Сочи

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    Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, проведут встречу в Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем будут говорить лидеры государств.

    «Различные измерения наших двусторонних отношений: это и торгово-экономическое взаимодействие, это обсуждение региональных конфликтов, конечно, и обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).

    Также, по словам представителя Кремля, Путин и Эрдоган обменяются мнениями о том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы.

    «Хорошая возможность обсудить работу механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям», — добавил пресс-секретарь Путина (цитата по ТАСС).

    Путин и Эрдоган встречались совсем недавно — 19 июля в Иране. Они в том числе провели двустороннюю встречу и приняли участие в переговорах глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции).

    22 июля представители России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании так называемого «зернового коридора» по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. При этом прямого договора между РФ и Украиной не было.

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