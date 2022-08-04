Как в IKEA. «Яндекс.Маркет» начал продавать товары от поставщиков шведской сети

После окончательного ухода шведского ретейлера IKEA российские покупатели смогут продолжать приобретать товары в Интернете. На площадке «Яндекс.Маркет» появилась специальная страница IKEA, где пользователи могут выбрать мебель и другие вещи в скандинавском стиле. «Ощутите комфорт и качество как в ИКЕА», — говорится на сайте.

При этом товары продают производители, которые поставляли товары для IKEA. Среди них Askona, комбинат «Шуйские ситцы», мебельный холдинг «Ангстрем», «АГФ-групп» — всего на данный момент 11 компаний. Но компания ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других поставщиков IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.