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    Как в IKEA. «Яндекс.Маркет» начал продавать товары от поставщиков шведской сети

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    После окончательного ухода шведского ретейлера IKEA российские покупатели смогут продолжать приобретать товары в Интернете. На площадке «Яндекс.Маркет» появилась специальная страница IKEA, где пользователи могут выбрать мебель и другие вещи в скандинавском стиле. «Ощутите комфорт и качество как в ИКЕА», — говорится на сайте.

    При этом товары продают производители, которые поставляли товары для IKEA. Среди них Askona, комбинат «Шуйские ситцы», мебельный холдинг «Ангстрем», «АГФ-групп» — всего на данный момент 11 компаний. Но компания ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других поставщиков IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    IKEA, объявившая об уходе из России, возобновила работу в июле после нескольких месяцев простоя. Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Но на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. В итоге продажи всё же начались. Но на данный момент действуют ограничения — чтобы попасть на сайт и начать выбирать товары, нужно дождаться очереди.

    О том, где еще можно купить мебель «как у IKEA», читайте в материале «Фонтанки».

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