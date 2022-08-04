Виновные будут наказаны. Медведев высказался о взломе своей страницы во «ВКонтакте»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался 4 августа в интервью РИА Новости о взломе своей страницы во «ВКонтакте». По его словам, виновные не останутся безнаказанными.
«От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили», — прокомментировал взлом аккаунта Медведев.
Затем зампред Совбеза добавил: «Виновные безнаказанными не останутся».
По словам Медведева, вбросили от имени известного лица резкое и чувствительное заявление, чтобы «потом торговать этим». «Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а «осадочек» остался. Вот они — «истинные намерения русских». Вот их «агрессивные замыслы», — считает он.
Медведев объяснил, что Россия никогда не работает такими способами, потому что разговаривает с партнерами «прямо, откровенно, без двусмысленностей».