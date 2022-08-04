    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Виновные будут наказаны. Медведев высказался о взломе своей страницы во «ВКонтакте»

    1708
    8 комментариев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался 4 августа в интервью РИА Новости о взломе своей страницы во «ВКонтакте». По его словам, виновные не останутся безнаказанными.

    «От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили», — прокомментировал взлом аккаунта Медведев.

    Затем зампред Совбеза добавил: «Виновные безнаказанными не останутся».

    По словам Медведева, вбросили от имени известного лица резкое и чувствительное заявление, чтобы «потом торговать этим». «Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а «осадочек» остался. Вот они — «истинные намерения русских». Вот их «агрессивные замыслы», — считает он.

    Медведев объяснил, что Россия никогда не работает такими способами, потому что разговаривает с партнерами «прямо, откровенно, без двусмысленностей».

    Недавно в аккаунте Медведева появился резонансный пост. В нем утверждалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской империи. Первая страна якобы не существовала до завоевания Россией в начале XIX века, а второе государство — Казахстан — вообще является искусственным государственным образованием.

    Также в тексте говорилось, что РФ пойдет «в следующий поход для восстановления границ нашей Родины».

    Вскоре помощник Дмитрия Медведева заявил, что страница замглавы Совбеза была взломана.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close