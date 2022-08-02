Во «ВКонтакте» прокомментировали резонансный пост на странице Дмитрия Медведева

Резонансный пост на странице во «ВКонтакте» замглавы Совбеза Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем. Об этом 2 августа заявили в пресс-службе соцсети, передает РИА Новости.

Сейчас администрация «ВКонтакте» устанавливает причины произошедшего.



Накануне в аккаунте Медведева появился резонансный пост. В нем утверждалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской империи. Первая страна якобы не существовала до завоевания Россией в начале XIX века, а второе государство — Казахстан — вообще является искусственным государственным образованием.