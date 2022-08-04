В Петербурге после плана «Перехват» задержан подозреваемый в нападении на водителя «Петровича»

Полиция нашла подозреваемого в разбойном нападении, который так рвался в центр Петербурга, что оставил водителя «Петровича» без машины и телефона. Через десять километров он раздумал и вернулся домой.



План «Перехват», объявленный второго августа после сообщения о нападении с ножом на водителя «Петровича», полиция завершила в тот же день в течение получаса, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 августа. Брендированную «ГАЗель» нашли в десяти километрах от Бестужевской, 31/1, где решительный незнакомец выгнал водителя и завладел автомобилем.