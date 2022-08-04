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    В Петербурге после плана «Перехват» задержан подозреваемый в нападении на водителя «Петровича»

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    Полиция нашла подозреваемого в разбойном нападении, который так рвался в центр Петербурга, что оставил водителя «Петровича» без машины и телефона. Через десять километров он раздумал и вернулся домой.

    План «Перехват», объявленный второго августа после сообщения о нападении с ножом на водителя «Петровича», полиция завершила в тот же день в течение получаса, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 августа. Брендированную «ГАЗель» нашли в десяти километрах от Бестужевской, 31/1, где решительный незнакомец выгнал водителя и завладел автомобилем.

    Машина была брошена на улице Сантьяго-де-Куба, телефон работника компании из салона исчез.

    Подозреваемого догнали немногим позже полуночи. 33-летний официально не трудоустроенный петербуржец отдыхал после вечерних приключений дома на Бестужевской. У него нашлись похищенный смартфон и нож, напугавший водителя «Петровича».

    В компании рассказывали, что неизвестный просил подвезти его до центра, услышав отказ, замахнулся лезвием и освободил «ГАЗель» от водителя. Удалось ли добраться до центра города, мужчина объясняет полицейским в статусе подозреваемого в разбое.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что подозреваемый процессуально задержан на двое суток.

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