В Петербурге объявлен план «Перехват» после звонка о мужчине с ножом в жёлтой «ГАЗели»

План «Перехват» ввели на севере Петербурга после сообщения об автомобилисте, который размахивал ножом на дороге. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 августа.



По предварительным данным, помощи полиции днём во вторник запросил мужчина с Бестужевской улицы, 31/1. По его словам, на него с ножом напал водитель «ГАЗели». Машина приметная — жёлтая, с логотипом строительной компании.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили информацию. Об агрессивном водителе заявитель рассказал около четырёх часов дня. Сам он не пострадал — незнакомец пугал ножом, но от использования удержался. Грузовой автомобиль уехал в сторону Пискарёвского проспекта, его ищут.