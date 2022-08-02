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    «Петрович» довезёт. На Бестужевской ухарь с ножом угнал жёлтую «ГАЗель» строймагазина, запугав водителя

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    Автомобиль строительного дома «Петрович» ищет полиция по плану «Перехват» на севере Петербурга 2 августа. Машину захватил мужчина, решивший уехать из Калининского района если не пассажиром, то водителем.

    Подробности случившегося на Бестужевской улице, 31/1 «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Петровича». Жёлтая «ГАЗель», притормозившая у девятиэтажки, привлекла внимание прохожего незадолго до четырёх часов дня. Он желал добраться до центра и был настроен решительно.

    Брать пассажира, предъявившего в качестве билета нож, водитель отказался. Ответ «нет» решительного незнакомца не устроил.

    «Водитель убежал, мужчина сел за руль автомобиля, завёл его и скрылся. В машине находились телефон и документы водителя», — рассказали в пресс-службе.

    Сотруднику удалось связаться с полицией. На севере города объявили план «Перехват».

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