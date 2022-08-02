«Петрович» довезёт. На Бестужевской ухарь с ножом угнал жёлтую «ГАЗель» строймагазина, запугав водителя

Автомобиль строительного дома «Петрович» ищет полиция по плану «Перехват» на севере Петербурга 2 августа. Машину захватил мужчина, решивший уехать из Калининского района если не пассажиром, то водителем.



Подробности случившегося на Бестужевской улице, 31/1 «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Петровича». Жёлтая «ГАЗель», притормозившая у девятиэтажки, привлекла внимание прохожего незадолго до четырёх часов дня. Он желал добраться до центра и был настроен решительно.