Что сделать, чтобы не укачало на сапе, рассказывает специалист

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Планируете выйти в числе участников на «Фонтанке SUP» по рекам и каналам Петербурга, но опасаетесь, что на воде вас укачает? Как защититься от «морской болезни» и получить максимум удовольствия от катания, точно знают специалисты командного партнера «Фонтанка SUP» — Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». На вопросы отвечает заведующая неврологическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ», врач-невролог, вестибулолог, к.м.н. Анна Волошенко.

Врач-невролог, вестибулолог, к.м.н. Анна Волошенко Фото: предоставлено ММЦ СОГАЗ Поделиться Поделиться





— Почему кого-то укачивает всегда, а кого-то почти никогда? Чем объясняется это явление с точки зрения медицины?

— Наш вестибулярный аппарат (орган, отвечающий за равновесие и направление движения) постоянно анализирует положение тела в пространстве. Мозг обрабатывает поступающие из разных точек сигналы и синхронизирует работу систем организма. Благодаря этому мы держим баланс, перемещаемся и двигаемся, не обращая внимания на множество входящих импульсов. Если «датчики» посылают в мозг противоречивые сообщения или если что-то очень долго и сильно раздражает рецепторы, это может привести к их перевозбуждению, следствием которого станет синдром укачивания. Эта реакция организма на непривычное движение проявляется в том числе головокружением, тошнотой, нарушениями координации и сердечного ритма, повышенной чувствительностью к запахам.

Это не только морская болезнь, укачивание в транспорте и т. д. — известны случаи укачивания даже во время компьютерной игры или при просмотре 3D-фильмов. Причина этого в том, что организм как будто бы одновременно пребывает в движении (человек видит, что перемещается) и находится в состоянии покоя (тело находится на ровной поверхности и имеет опору). Синдромам укачивания подвержены около 30 % взрослых и 60 % детей. «Хроническая» проблема объясняется особенностями работы рецепторов вестибулярного аппарата. Редкие эпизоды укачивания могут быть вызваны такими триггерами как голод, психологическое состояние (стресс, усталость), болезни ЛОР-органов, употребление алкоголя, гормональные и другие нарушения.

— Можно ли избавиться от синдрома укачивания? — Порой укачивание может стать серьезной проблемой: пациенты бывают вынуждены не только отказываться от развлечений, но и менять свой образ жизни, например не пользоваться определенными видами транспорта. Для кого-то выходом становится медикаментозная терапия, однако таблетки лишь снимают симптомы, а не лечат само расстройство.

Для того чтобы уменьшить ощущение укачивания, нужно научить мозг лучше обрабатывать и систематизировать информацию, поступающую из внутреннего уха, системы зрения, мышц и суставов. Обучение заключается в повторяющейся стимуляции вестибулярного аппарата посредством движения.

Пациентам с регулярными головокружениями, синдромом Меньера, мигренями, после инсульта, черепно-мозговой травмы или тем, кто часто падает, могут назначить комплекс специальных упражнений вестибулярной реабилитации. Если же таких строгих показаний нет, то тренировать вестибулярный аппарат можно с помощью физической активности, которая единовременно включит в работу вестибулярную, зрительную и сенсорную систему. Чтобы научиться лучше контролировать свое тело, держать баланс, иметь более грациозную походку и плавные движения, реже падать и меньше страдать от укачивания и головокружений, подойдут виды спорта, сочетающие зрительную активность с движениями головы и тела. Это могут быть игры с мячом, танцы или аэробика. В клинических исследованиях также был подтвержден положительный эффект от занятий тай-цзи, йогой, аквааэробикой.

Отличным вариантом могут стать набирающие популярность виды водных активностей: сапсёрфинг, вейкбординг, кайтинг, а дополнительно можно заниматься на балансборде. Например, сап не качается, а скользит по воде, поэтому не раздражает рецепторы, но чтобы удержаться на нем, придется находить баланс, тем самым тренируя вестибулярный аппарат. При регулярных занятиях он перестанет отвечать патологическим возбуждением, и проблема с укачиванием будет решена.

— Какую еще пользу для здоровья принесет сапсёрфинг?

— Плавание на сапе помогает улучшить баланс и задействовать мышцы кора, да и вообще почти все группы мышц. Это отличная комбинация силовой и кардиотренировки, а также физической активности и эмоциональной разрядки. Немаловажно и то, что это безопасный вид спорта: травматизм практически отсутствует, поэтому всё, что получают спортсмены, — это позитивные эмоции и польза для здоровья.