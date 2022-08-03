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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе OZON

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании склада компании OZON в Истринском районе Московской области, передает пресс-служба СКР 3 августа.

    В качестве основной версии ЧП, как сообщалось ранее, рассматривается поджог. По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров. Известно о 13 пострадавших. Ранее сообщалось о погибшем, однако в МЧС утверждают, что подтверждения этому пока нет.

    Для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолёт Ми-8. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Вертолетами Ка-32 уже сброшено 100 тонн воды, сообщает МЧС России.

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