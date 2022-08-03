    Пробки

    3/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Тануки» отсудил у лидера «Мужского государства»* 158 тысяч за информационную атаку

    434
    обсудить

    Лидера запрещенного в РФ движения «Мужское государство»* Владислава Позднякова обязали выплатить 158 тысяч рублей компании «Восход» (бренд ресторанов «Тануки») за информационную атаку. Об этом 3 августа пишет РИА Новости со ссылкой на решение Ленинского райсуда Нижнего Новгорода.

    Отмечается, что претензии «Восхода» касались призывов «МГ» отказаться от сделанных заказов доставки в «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и постов с радужным флагом. Из-за этого ресторанам пришлось утилизировать продукцию, от которой отказались клиенты.

    В октябре прошлого года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

    *Запрещенная в России экстремистская организация.

    Напомним, сторонники «Мужского государства» максимально неуважительно относятся к чужому мнению, если оно не совпадает с их позицией. Они неоднократно устраивали травлю людей и брендов: так, в августе Поздняков боролся с сетями ресторанов «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.

    Аккаунты «Мужского государства» во «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».

    На деятельность «МГ» обращали внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что полиция должна реагировать, если «Мужское государство» нарушает закон.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close