«Тануки» отсудил у лидера «Мужского государства»* 158 тысяч за информационную атаку

Лидера запрещенного в РФ движения «Мужское государство»* Владислава Позднякова обязали выплатить 158 тысяч рублей компании «Восход» (бренд ресторанов «Тануки») за информационную атаку. Об этом 3 августа пишет РИА Новости со ссылкой на решение Ленинского райсуда Нижнего Новгорода.



Отмечается, что претензии «Восхода» касались призывов «МГ» отказаться от сделанных заказов доставки в «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и постов с радужным флагом. Из-за этого ресторанам пришлось утилизировать продукцию, от которой отказались клиенты.

