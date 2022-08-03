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    Собчак: Врачи окончательно подтвердили диагноз Чубайсу

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    Врачи окончательно подтвердили диагноз, ранее установленный экс-главе Роснано Анатолию Чубайсу, у него редкое иммунное заболевание — синдром Гийена — Барре. Состояние политика стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации.

    У Чубайса плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частично парализовано лицо. Об этом 3 августа в своём Telegram-канале сообщает Ксения Собчак, которая ссылается на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

    По словам журналистки, списывать происходящее на коронавирус не стоит. Политик переболел им два года назад, а последнюю прививку он сделал полгода назад.

    По данным издания L'Unione Sarda, после госпитализации Чубайса на Сардинии инцидентом якобы заинтересовались спецслужбы Италии. При этом результаты анализов Чубайса пока ожидаются. Предположительно, их отправили в лабораторию в городе Парма. По сведениям газеты, с Чубайсом разговаривал местный прокурор Грегорио Капассо.

    Ранее в Кремле прокомментировали новости о болезни Анатолия Чубайса, который покинул страну после начала боевых действий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выказал сочувствие и заявил, что Москва готова оказать помощь, если такой запрос поступит.

    Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции. Толчком также может послужить хирургическая операция или вакцинация.

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