«Примеряют посреди зала». Как проходит открытие H&M в Петербурге

Утром в среду, 3 августа, в ТРК «Галерея» открылся шведский магазин одежды H&M. Внутри серьезные очереди, а люди, теряя приличие, примеряют одежду прямо в зале, передает корреспондент «Фонтанки».

Внутри магазина люди берут одежду в охапку и встают в очередь на примерочные. Некоторые покупатели не выдерживают и начинают примерять одежду прямо посреди торгового зала.



«Люди наплевали на приличия. Применяют прямо посреди зала», — передал корреспондент из магазина.