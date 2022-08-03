«Примеряют посреди зала». Как проходит открытие H&M в Петербурге

Утром в среду, 3 августа, в ТРК «Галерея» открылся шведский магазин одежды H&M. Внутри серьезные очереди, а люди, теряя приличие, примеряют одежду прямо в зале, передает корреспондент «Фонтанки».
Внутри магазина люди берут одежду в охапку и встают в очередь на примерочные. Некоторые покупатели не выдерживают и начинают примерять одежду прямо посреди торгового зала.
«Люди наплевали на приличия. Применяют прямо посреди зала», — передал корреспондент из магазина.
Сейчас (11:25 мск) поток людей на ходе в ТРК «Галерея» не ослабел. Люди, как растянулись до Московского вокзала, ожидая свою очередь в H&M, так и стоят. Охранники предполагают, что такая ситуация продлится до вечера.