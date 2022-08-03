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    «Примеряют посреди зала». Как проходит открытие H&M в Петербурге

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    Утром в среду, 3 августа, в ТРК «Галерея» открылся шведский магазин одежды H&M. Внутри серьезные очереди, а люди, теряя приличие, примеряют одежду прямо в зале, передает корреспондент «Фонтанки».

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    Внутри магазина люди берут одежду в охапку и встают в очередь на примерочные. Некоторые покупатели не выдерживают и начинают примерять одежду прямо посреди торгового зала.

    «Люди наплевали на приличия. Применяют прямо посреди зала», — передал корреспондент из магазина.

    Фото: Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»
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    Сейчас (11:25 мск) поток людей на ходе в ТРК «Галерея» не ослабел. Люди, как растянулись до Московского вокзала, ожидая свою очередь в H&M, так и стоят. Охранники предполагают, что такая ситуация продлится до вечера.

    Фото: Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    На открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» выстроилась очередь до Московского вокзала, которая начала собираться еще до 9 утра.

    Ранее в H&M объявили о продаже остатков товара перед окончательным закрытием в России. Открытие магазинов было запланировано на начало августа, конкретная дата не называлась. Покупатели отреагировали соответственно: у магазинов в Москве 1 августа собралось много людей.

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